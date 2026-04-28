Une cellule terroriste iranienne visant Israël et des intérêts occidentaux aurait été démantelée

De nouvelles révélations attribuées au média d’opposition Iran International font état de l’existence d’un réseau de renseignement, de sabotage et d’assassinats lié aux Corps des gardiens de la révolution islamique, actif dans plusieurs pays. Selon ces informations, cette structure clandestine aurait été dirigée par un officier nommé Alireza Mohammadi, opérant sous le pseudonyme de Miqdad Hassani, chargé de recruter des agents pour collecter du renseignement sur des cibles israéliennes ainsi que sur des bases militaires américaines.

Toujours selon le rapport, un opérateur central du réseau serait Elshad Hajiyev, également connu sous le nom d’Akram Haj-Zadeh, ressortissant de 37 ans d’un pays voisin de l’Iran. Il aurait étudié comme religieux à l’Université Al-Mustafa de Qom, établissement sanctionné par les États-Unis depuis 2020 pour son rôle présumé dans le recrutement au profit des Gardiens de la révolution. Parmi les cibles envisagées figureraient un oléoduc, une synagogue, une ambassade d’Israël et des personnalités juives.

Le réseau aurait été neutralisé dans le contexte d’une intensification des opérations israéliennes contre les structures de renseignement iraniennes. Le 6 avril, lors de l’opération "Rugissement du Lion", Majid Khademi, présenté comme chef du renseignement des Gardiens, aurait été éliminé. Une semaine plus tard, le Mossad, le Shin Bet et Tsahal annonçaient la mort de Rahman Moghadam, chef de l’unité 4000 chargée des opérations spéciales, ainsi que de deux autres membres de cette structure.

D’autres responsables auraient également été tués, dont Mohsen Souri, soupçonné d’entraîner des cellules hors d’Iran, et Mehdi Yeka-Dehghan, surnommé "le Docteur". Ce dernier aurait supervisé des opérations en Turquie et le transfert de drones suicides vers Chypre.