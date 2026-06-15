Une militante iranienne dénonce l’influence de Téhéran en Occident

Lors d’une conférence organisée à Londres par Arutz Sheva, l’activiste iranienne Laleh Tangsiri a affirmé que certaines manifestations observées au Royaume-Uni et dans d’autres pays étaient soutenues ou encouragées par le régime iranien.

Née en Iran et partie durant la guerre Iran-Irak, elle a décrit un système fondé, selon elle, sur la peur, l’endoctrinement et l’hostilité envers l’Occident et Israël.

« Les Iraniens ne sont pas leur régime »

Laleh Tangsiri a assuré que la majorité des Iraniens ne partageaient pas les positions du pouvoir en place.

Selon elle, la population aspire avant tout à des relations pacifiques avec le reste du monde, y compris avec Israël, ainsi qu’à davantage d’ouverture économique et culturelle.

Elle a notamment dénoncé l’influence du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), qu’elle accuse de contrôler une grande partie de la société iranienne.

La militante a rejeté l’idée de négociations avec les responsables liés à l’IRGC, estimant qu’un véritable changement ne pourrait intervenir qu’à travers une pression internationale accrue.

Elle s’est dite convaincue qu’un changement de régime finirait par se produire en Iran, mais a souligné que l’opposition aurait besoin d’un soutien politique et diplomatique extérieur pour y parvenir.

Laleh Tangsiri a également affirmé que de nombreux opposants iraniens souhaitent voir émerger à terme des relations pacifiques entre l’Iran et Israël.

Elle a évoqué plusieurs initiatives menées par des groupes d’opposition iraniens à Londres, Leeds ou Los Angeles, affirmant que ces mouvements continueront à contester la légitimité du régime actuel.

Selon elle, un futur gouvernement iranien pourrait réorienter le pays vers la coopération régionale et des relations apaisées avec Israël.