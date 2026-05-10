La Prix Nobel iranienne Narges Mohammadi hospitalisée à Téhéran

La militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, a été transférée dans un hôpital de Téhéran après avoir obtenu une suspension de peine sous caution, a annoncé dimanche la fondation dirigée par sa famille.

Âgée de 54 ans, elle était détenue dans la prison de Zanjan pour son engagement en faveur des droits des femmes et son opposition à la peine de mort en Iran.

Selon ses proches, son état de santé s’était fortement dégradé après une crise cardiaque survenue il y a deux semaines.

D’abord hospitalisée à Zanjan, Narges Mohammadi a finalement été transférée en ambulance vers l’hôpital Tehran Pars, où elle est désormais prise en charge par sa propre équipe médicale.

La fondation n’a pas précisé les conditions exactes de cette suspension de peine ni le montant de la caution exigée par les autorités iraniennes. En février dernier, elle avait déjà annoncé que la militante avait été condamnée à une nouvelle peine de sept ans et demi de prison, une décision qui avait provoqué de vives réactions internationales.

Le comité Nobel avait alors appelé Téhéran à libérer immédiatement la dissidente. Arrêtée une nouvelle fois en décembre après avoir dénoncé la mort de l’avocat iranien Khosrow Alikordi, Narges Mohammadi était accusée par la justice iranienne d’avoir tenu des propos « provocateurs » lors d’une cérémonie d’hommage organisée en sa mémoire.

Malgré son transfert à Téhéran, sa famille continue d’alerter sur la gravité de son état de santé et réclame sa libération définitive. « Une suspension ne suffit pas », affirme la fondation, estimant que la militante a besoin de soins spécialisés permanents et ne doit « jamais retourner en prison ».