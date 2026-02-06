Une nouvelle flottille propalestinienne annoncée pour Gaza fin mars

Une nouvelle flottille propalestinienne, baptisée Global Sumud, prévoit de prendre la mer fin mars depuis plusieurs ports d’Europe et du Maghreb afin de tenter de rejoindre Gaza. Présentée par ses organisateurs comme « la plus grande intervention humanitaire coordonnée de l’histoire en faveur de la Palestine », l’opération ambitionne de mobiliser des milliers de participants issus de plus de cent pays.

Selon les responsables de la flottille, des départs sont envisagés depuis Barcelone, plusieurs ports italiens, Tunis, ainsi que d’autres points encore tenus confidentiels. En parallèle, un convoi terrestre devrait également tenter de gagner Gaza depuis un lieu non précisé. L’initiative se veut à la fois humanitaire et militante : Global Sumud affirme compter parmi ses participants plus de 1.000 professionnels — médecins, infirmiers, personnels humanitaires, enseignants, ingénieurs — ainsi que des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre et les atteintes à l’environnement.

Les organisateurs affirment vouloir acheminer de l’aide humanitaire tout en attirant l’attention internationale sur la situation à Gaza. Ils décrivent leur action comme « non violente », dénonçant le blocus imposé par Israël et ce qu’ils qualifient de crise humanitaire majeure dans le territoire.

Cette annonce intervient après l’échec d’une précédente tentative, à l’automne dernier. Les embarcations de Global Sumud avaient alors été interceptées par les autorités israéliennes, et les militants arrêtés puis expulsés. Cette flottille comptait notamment plusieurs figures publiques, dont l’activiste suédoise Greta Thunberg, dont la participation avait suscité une forte couverture médiatique.

Les autorités israéliennes, de leur côté, considèrent ces flottilles comme des provocations politiques visant à contourner le blocus maritime. À l’approche de la fin mars, cette nouvelle initiative pourrait raviver les tensions diplomatiques et sécuritaires autour de Gaza, dans un contexte régional déjà extrêmement sensible.