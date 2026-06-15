Une nouvelle flottille se prépare à prendre la mer vers Gaza depuis la Turquie

Des militants turcs pro-palestiniens ont annoncé le lancement des préparatifs d’une nouvelle mission maritime de la « Global Sumud Flotilla » en direction de la bande de Gaza, avec pour objectif déclaré de contester le blocus naval imposé par Israël.

L’annonce a été faite à Istanbul par Behesti Ismail Songur, président de l’Association Mavi Marmara pour la liberté et la solidarité et membre de la direction de la flottille. Selon lui, l’opération devrait être lancée « dans les prochains mois » et mobiliser davantage de navires ainsi qu’une participation internationale plus large que lors des précédentes missions.

« La Global Sumud Flotilla se prépare à une nouvelle mission vers Gaza afin de briser le blocus et de mettre en lumière la situation humanitaire dans l’enclave », a déclaré Songur lors d’un rassemblement marqué par la présence de drapeaux palestiniens et de nombreux soutiens politiques et médiatiques turcs.

Cette annonce intervient quelques semaines après l’interception par la marine israélienne des flottilles organisées au printemps 2026. Selon les autorités israéliennes, la plupart des 54 navires impliqués avaient été stoppés en Méditerranée orientale et leurs quelque 500 militants arrêtés puis expulsés.

Malgré cet échec opérationnel, les organisateurs considèrent l’initiative comme un succès médiatique et affirment vouloir accroître la pression internationale sur Israël.

Les autorités israéliennes considèrent ces flottilles comme des opérations de provocation et de communication destinées à remettre en cause la légitimité du blocus maritime de Gaza. Jérusalem affirme qu’elle ne permettra aucune violation de ce dispositif de sécurité et suit de près les préparatifs de cette nouvelle mission.

Parallèlement, dix militants internationaux liés à la Global Sumud Flotilla restent détenus en Libye après leur arrestation fin mai par des forces affiliées au maréchal Khalifa Haftar. L’organisation et plusieurs ONG, dont Amnesty International, réclament leur libération immédiate.