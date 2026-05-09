Vladimir Poutine affirme que la guerre en Ukraine est une "cause juste"

La Russie célèbre ce samedi le 81e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie avec le traditionnel défilé militaire du 9-Mai sur la place Rouge de Moscou, dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine et les tensions avec l’Occident.

Le défilé a débuté par l’entrée de la garde d’honneur du régiment Preobrajenski portant le drapeau russe et la célèbre « Bannière de la Victoire », symbole historique hissé au-dessus du Reichstag à Berlin en mai 1945 par les soldats soviétiques.

Depuis la tribune officielle installée sur la place Rouge, Vladimir Poutine assistait à la cérémonie aux côtés de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de hauts responsables russes et de plusieurs dirigeants étrangers, dont le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le ministre russe de la Défense Andreï Belousov était également présent.

Dans son discours, le président russe a établi un parallèle direct entre la lutte de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie et la guerre actuellement menée par Moscou en Ukraine. Vladimir Poutine a affirmé que l’armée russe faisait face à « une force agressive soutenue par l’Otan » et a qualifié l’offensive russe en Ukraine de « cause juste ».

Ces célébrations interviennent alors qu’une trêve de trois jours annoncée par Donald Trump et acceptée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky est entrée en vigueur vendredi. Ce cessez-le-feu temporaire vise notamment à permettre un échange massif de prisonniers entre Moscou et Kiev.

Contrairement aux années précédentes, les commémorations du 9-Mai se sont toutefois déroulées dans un format plus sobre. Aucun matériel militaire lourd n’a défilé sur la place Rouge et plusieurs corps de cadets ainsi que certaines écoles militaires étaient absents des cérémonies.

Pour la première fois depuis près de vingt ans, le Kremlin a visiblement choisi de réduire l’ampleur symbolique et visuelle de l’événement, probablement en raison du contexte militaire et économique lié à la guerre.

Malgré cette sobriété inhabituelle, le défilé du 9-Mai reste l’un des moments les plus importants du calendrier politique russe, utilisé chaque année par le pouvoir pour renforcer le récit patriotique et l’unité nationale autour du Kremlin.