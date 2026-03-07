Vladimir Poutine appelle à la fin immédiate du conflit après un entretien avec le président iranien

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu vendredi soir par téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian, appelant à une cessation immédiate des hostilités dans le conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël.

Selon un communiqué du Kremlin, le dirigeant russe a exprimé ses condoléances à son homologue iranien pour les nombreuses victimes civiles causées par ce qu’il a qualifié d’« agression armée israélo-américaine contre l’Iran ».

Vladimir Poutine a également adressé ses condoléances après l'élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que celle de plusieurs membres de sa famille, de responsables politiques et militaires iraniens et de nombreux civils.

Au cours de cet échange, le président russe a réaffirmé la position de Moscou en faveur d’un arrêt immédiat des combats et d’un retour à une solution diplomatique.

« Vladimir Poutine a réaffirmé la position de principe de la Russie en faveur d’une cessation immédiate des hostilités, du rejet de la force comme moyen de résoudre les problèmes concernant l’Iran ou survenant au Moyen-Orient, et d’un retour rapide à la voie de la résolution diplomatique », a indiqué le Kremlin.

Le président russe a également précisé qu’il restait en contact permanent avec les dirigeants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe, dans le cadre des efforts diplomatiques visant à contenir l’escalade régionale.

De son côté, Massoud Pezeshkian a remercié la Russie pour sa solidarité avec le peuple iranien, affirmant que l’Iran défend sa souveraineté et son indépendance face aux attaques.

Selon le Kremlin, le président iranien a également présenté à Vladimir Poutine une analyse détaillée de l’évolution de la situation militaire lors de la dernière phase du conflit.