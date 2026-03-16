Volodymyr Zelensky sur i24NEWS : "L’Iran a testé ses drones Shahed sur notre population"

Dans une interview exclusive accordée à i24NEWS, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a livré un témoignage sur l’utilisation des drones iraniens Shahed dans la guerre en Ukraine, accusant Téhéran d’avoir perfectionné ces armes en les testant contre des civils ukrainiens.

Selon le chef de l’État, l’Ukraine a subi pendant des années des vagues d’attaques massives de drones iraniens fournis à la Russie. « Chaque jour, nous avions 350 ou 500 drones iraniens Shahed, jour et nuit », a-t-il expliqué. « La plupart d’entre eux étaient utilisés contre les civils et les infrastructures. »

Zelensky rappelle que Kiev avait très tôt alerté ses partenaires internationaux sur la menace que représentait cette coopération militaire entre Moscou et Téhéran. « Les Iraniens ont fourni les premiers mille drones Shahed à la Russie. Ils affirmaient ne pas être alliés, mais c’était faux », affirme-t-il.

Au fil du conflit, ces drones auraient été considérablement améliorés. « On ne peut même pas comparer les premiers Shahed avec ceux d’aujourd’hui », souligne-t-il. « L’Iran a acquis cette expérience dans une expérience sanglante sur notre pays. »

Le président ukrainien affirme également que la coopération militaire fonctionne désormais dans les deux sens. Selon lui, certains drones utilisés récemment au Moyen-Orient porteraient des composants russes. « Nous avons vu les détails d’un Shahed abattu dans la région. Les pièces étaient russes. Cela montre que Moscou aide désormais Téhéran. »

Face à la menace, Kiev propose son expertise aux pays confrontés aux drones iraniens. Zelensky indique que des équipes d’experts militaires et technologiques ukrainiens sont prêtes à coopérer avec les pays du Golfe afin d’améliorer leurs systèmes de défense. « Si nous obtenons les informations nécessaires, nous offrirons notre soutien à 100 %. »

Interrogé sur la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran, Zelensky a insisté sur la nécessité d’éviter un conflit prolongé. « Nous voulons que la guerre s’arrête le plus vite possible. Une guerre longue signifie davantage de pertes pour tout le monde. »

Le président ukrainien a également confirmé avoir rencontré récemment l’opposant iranien Reza Pahlavi, évoquant l’aspiration d’une partie de la population iranienne à « vivre librement et mener une vie normale ».

Enfin, Zelensky a adressé un message au peuple israélien, rappelant que les Ukrainiens vivent sous les attaques depuis des années : « J’espère que les gens ne perdront pas leurs proches, et surtout leurs enfants. Parce que les enfants, c’est notre avenir. »