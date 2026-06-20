Washington et Doha veulent débloquer 6 milliards pour l’Iran

Les États-Unis et le Qatar travaillent sur un projet visant à débloquer plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens gelés afin de financer des besoins humanitaires, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal.

Dans un premier temps, le plan permettrait à Téhéran d’accéder à environ 6 milliards de dollars actuellement détenus au Qatar. Ces fonds proviennent principalement de revenus pétroliers iraniens qui avaient été bloqués dans le cadre des sanctions internationales imposées à la République islamique.

Selon des sources proches du dossier citées par le quotidien américain, la Banque centrale iranienne pourrait utiliser ces ressources pour financer l’achat de produits alimentaires, de médicaments et d’autres biens à caractère humanitaire. Les transactions seraient réalisées sous supervision internationale afin de garantir que les fonds soient exclusivement affectés à des usages civils.

Le projet en est toutefois à un stade préliminaire. Aucune décision définitive n’a encore été prise et les autorités iraniennes n’auraient pas, à ce stade, donné leur accord formel à cette proposition.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, marqué par les désaccords sur le programme nucléaire iranien, les sanctions économiques et les conflits régionaux.