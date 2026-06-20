LIVE BLOG | Nucléaire iranien : Steve Witkoff attendu en Suisse
Selon le média Axios, Jared Kushner se trouve déjà en Suisse pour préparer les discussions entre les États-Unis et l’Iran.
Liban : frappes israéliennes malgré un nouveau cessez-le-feu (média libanais)
Selon l’agence officielle libanaise NNA, une frappe aérienne israélienne a visé ce samedi matin la localité d’Arab Salim, dans le sud du Liban. Des avions et drones israéliens auraient mené plusieurs frappes dans la région de Nabatiyé durant la nuit et la matinée, provoquant la destruction de bâtiments résidentiels. L’artillerie israélienne aurait également bombardé Nabatiyé et ses environs avant l’aube. À ce stade, Tsahal n’a pas commenté ces informations. Ces frappes interviennent malgré un cessez-le-feu annoncé hier entre Israël et le Hezbollah, après une nouvelle escalade qui a coûté la vie à quatre soldats israéliens.
New York : des croix gammées découvertes dans un annuaire scolaire de l’ONU
L’École internationale des Nations unies (UNIS) à New York a annulé la fête de fin d’année des élèves de 8e année après la découverte de croix gammées ainsi que de messages antisémites et homophobes imprimés dans les annuaires scolaires. Selon le site Ynet, près de 20 élèves seraient soupçonnés d’avoir participé à la publication de ces contenus haineux. Dans un message adressé aux parents, la direction a estimé que « la gravité de la situation et son impact sur l’ensemble de la communauté rendent toute célébration inappropriée à ce stade ». Des parents interrogés par le média israélien affirment qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé. L’établissement fait déjà l’objet d’une plainte déposée par un enseignant juif, qui accuse l’école d’entretenir un climat hostile envers les Juifs et les Israéliens. Une enquête interne est en cours pour identifier les responsables et déterminer les circonstances de cette affaire.
Steve Witkoff attendu en Suisse pour des discussions avec l’Iran, Jared Kushner déjà sur place
L’émissaire spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, se rend en Suisse pour participer à un premier cycle de discussions avec l’Iran sur un éventuel accord nucléaire, selon le média Axios. Ces pourparlers marqueraient une nouvelle étape dans le dialogue entre Washington et Téhéran après la signature récente d’un mémorandum d’accord. Selon le média américain, Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien conseiller à la Maison-Blanche, se trouve déjà en Suisse. L’objectif des discussions serait de poser les bases d’un accord définitif sur le dossier nucléaire iranien.