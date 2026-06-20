LIVE BLOG | Nucléaire iranien : Steve Witkoff attendu en Suisse

New York : des croix gammées découvertes dans un annuaire scolaire de l’ONU

L’École internationale des Nations unies (UNIS) à New York a annulé la fête de fin d’année des élèves de 8e année après la découverte de croix gammées ainsi que de messages antisémites et homophobes imprimés dans les annuaires scolaires. Selon le site Ynet, près de 20 élèves seraient soupçonnés d’avoir participé à la publication de ces contenus haineux. Dans un message adressé aux parents, la direction a estimé que « la gravité de la situation et son impact sur l’ensemble de la communauté rendent toute célébration inappropriée à ce stade ». Des parents interrogés par le média israélien affirment qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé. L’établissement fait déjà l’objet d’une plainte déposée par un enseignant juif, qui accuse l’école d’entretenir un climat hostile envers les Juifs et les Israéliens. Une enquête interne est en cours pour identifier les responsables et déterminer les circonstances de cette affaire.