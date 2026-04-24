Washington offre 10 millions de dollars pour le chef d'une milice pro-iranienne en Irak

Les États-Unis ont annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de localiser le chef de la milice irakienne Kataeb Sayyid al-Shuhada (KSS), organisation soutenue par l’Iran et classée terroriste par Washington. Le département d’État vise Hashim Finyan Rahim al-Saraji, également connu sous le nom d’Abu Alaa al-Walai.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, les autorités américaines accusent le groupe d’avoir tué des civils irakiens et mené des attaques contre des installations diplomatiques américaines en Irak, ainsi que contre des bases militaires et du personnel américain en Irak et en Syrie. Washington précise que les personnes fournissant des renseignements utiles pourraient bénéficier d’une relocalisation, en plus de la récompense financière.

Hashim al-Saraji occupe par ailleurs un siège au sein du Cadre de coordination, coalition chiite au pouvoir disposant de la majorité parlementaire en Irak. Cette double influence, politique et paramilitaire, illustre le poids des groupes pro-iraniens dans la vie publique irakienne.

Ces dernières années, plusieurs factions soutenues par Téhéran ont visé l’ambassade américaine à Bagdad, les installations logistiques situées à l’aéroport de la capitale ainsi que des champs pétroliers exploités par des sociétés étrangères. L’Irak, qui connaissait un relatif retour au calme après des décennies de conflits, a de nouveau été déstabilisé par la guerre régionale déclenchée après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février.

Plus tôt ce mois-ci, Washington avait déjà proposé une prime similaire visant le chef de Kataeb Hezbollah, autre puissante milice irakienne pro-iranienne, accusée d’avoir enlevé la journaliste américaine Shelly Kittleson avant de la relâcher une semaine plus tard. Selon plusieurs médias américains, les États-Unis accentuent également la pression sur Bagdad en suspendant des livraisons de liquidités et en gelant certains financements destinés aux programmes de sécurité en Irak.