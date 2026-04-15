Washington offre 10 millions de dollars pour le chef du Kataeb Hezbollah pro-iranien en Irak

Les États-Unis ont annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de localiser Ahmad al-Hamidawi, chef du groupe terroriste irakien Kataeb Hezbollah, soutenu par l’Iran. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Rewards for Justice » du département d’État, qui cible les responsables d’organisations impliquées dans des attaques contre des intérêts américains.

Selon Washington, al-Hamidawi joue depuis des années un rôle central dans la planification d’attaques contre des forces américaines et des infrastructures en Irak. Le mois dernier encore, il aurait dirigé des opérations visant des installations diplomatiques américaines. Le groupe Kataeb Hezbollah est accusé d’avoir mené de multiples attaques à l’aide d’engins explosifs, de roquettes et de drones, mais aussi d’enlèvements de citoyens américains et de violences contre des civils irakiens.

Formé et soutenu par les Gardiens de la révolution islamique, al-Hamidawi est considéré comme un acteur clé de l’influence iranienne en Irak. Son organisation entretiendrait des liens étroits avec la force Al-Qods ainsi qu’avec le Hezbollah libanais, tous deux également classés comme organisations terroristes par les États-Unis. Washington estime que Kataeb Hezbollah agit en coordination avec Téhéran pour affaiblir la présence américaine et favoriser l’émergence d’un gouvernement irakien aligné sur l’Iran.

Le groupe est également impliqué dans plusieurs enlèvements récents, dont celui de la chercheuse israélienne Elizabeth Tsurkov, retenue pendant plus de deux ans avant d’être libérée en septembre dernier sous pression américaine. Plus récemment, une journaliste américaine a été brièvement kidnappée à Bagdad avant d’être relâchée. Ces actions renforcent, selon Washington, la nécessité d’intensifier la traque de ses dirigeants.