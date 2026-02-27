Le Kataeb Hezbollah se prépare à une guerre prolongée contre les États-Unis

La milice irakienne pro-iranienne Kataeb Hezbollah a exhorté ses combattants à se tenir prêts à l’éventualité d’un conflit long et éprouvant si les États-Unis venaient à lancer des frappes contre l’Iran. Dans un communiqué, le groupe évoque une "escalade dangereuse" liée aux menaces américaines et au renforcement militaire en cours dans la région, estimant qu’il est nécessaire de se préparer à une guerre d’usure potentiellement prolongée.

Un commandant d’une faction armée irakienne alliée à Téhéran a indiqué à l’AFP que son groupe était "hautement susceptible" d’intervenir en cas d’attaque américaine. Selon lui, l’Iran représente un pilier stratégique pour ces organisations, et toute frappe visant la République islamique constituerait une menace directe pour leurs propres intérêts. Il a prévenu que les États-Unis subiraient des "pertes immenses" s’ils engageaient un conflit régional.

Ces groupes armés, sous sanctions américaines, n’avaient pas pris part à la Guerre des douze jours entre Israël et l’Iran l’an dernier. Mais cette fois, selon le commandant interrogé, ils pourraient se montrer "moins retenus", en particulier si les frappes visaient un changement de régime à Téhéran.