L'Irak aurait été mis en garde contre d'imminentes frappes israéliennes sur son territoire

Le gouvernement irakien aurait reçu ces deux dernières semaines des avertissements alarmants concernant des plans israéliens de frappes militaires d'envergure sur son sol, selon le quotidien saoudien ASharq Al-Awsat. Bien que l'agence de renseignement irakienne ait officiellement démenti ces informations, les révélations jettent une lumière crue sur les tensions croissantes entre Israël et les milices pro-iraniennes en Irak.

D'après des sources irakiennes citées par le journal, les mises en garde proviendraient d'un pays arabe et d'une puissance occidentale. Un document de renseignement détaillé, préparé par Israël, aurait été transmis à Bagdad via un service secret occidental. Ce dossier contiendrait des informations précises sur les milices chiites pro-iraniennes : identités des dirigeants, réseaux financiers, institutions gouvernementales infiltrées et personnalités influentes gravitant dans leur orbite.

L'ampleur et la précision de ces renseignements auraient stupéfié les responsables irakiens. Un haut fonctionnaire a évoqué un timing crucial, tandis que des politiciens chiites auraient repensé aux explosions de bipeurs au Liban. Les cibles potentielles incluraient des infrastructures gouvernementales liées aux factions chiites, le "Hachd al-Chaabi" (organisation-cadre des milices), ainsi que des sites de stockage de drones, de missiles et des camps d'entraînement.

Ces avertissements ont eu un effet politique immédiat. Les principales factions chiites de la "Coalition de coordination" se sont mobilisées pour résoudre la question épineuse du désarmement des milices. Des figures politiques comme Ammar al-Hakim et le président de la Cour suprême Faiq Zaidan ont appelé au monopole étatique des armes.

Plus surprenant encore, certains chefs de milices eux-mêmes ont rejoint ce mouvement. Qais al-Khazali, dirigeant d'Asaib Ahl al-Haq, a déclaré soutenir le principe de "limitation des armes à l'État", tout en insistant sur une "décision irakienne" sans pression internationale. D'autres groupes comme Ansar Allah al-Awfiya ont emboîté le pas, justifiant ce revirement par leurs récents succès électoraux.

Cependant, les milices les plus radicales, notamment Kataib Hezbollah et al-Nujaba, rejettent catégoriquement cette approche. Elles conditionnent tout désarmement au départ complet des forces américaines et de l'OTAN, ainsi qu'à des garanties de protection contre les menaces syriennes et kurdes.