Washington prêt à autoriser l’Arabie saoudite à enrichir de l’uranium (CNN)

L’administration Trump a donné son accord de principe à un accord nucléaire inédit avec l’Arabie saoudite, autorisant le royaume à enrichir de l’uranium sur son propre territoire dans le cadre de son programme nucléaire civil, rapporte CNN. Le projet d’accord, dont les négociations se sont achevées en octobre 2025, attend toujours la signature du président américain.

Selon le média américain, le texte ne contraindrait pas Riyad à adopter les mécanismes de contrôle renforcés de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), considérés comme la norme internationale en matière de non-prolifération. Les modalités de supervision seraient définies uniquement entre Washington et Riyad, suscitant des inquiétudes au sein de plusieurs responsables américains.

Le projet prévoit également que l’Arabie saoudite puisse, à terme, enrichir de l’uranium et retraiter du plutonium, deux technologies pouvant être utilisées dans la fabrication d’armes nucléaires. Cette perspective alimente les craintes de voir le royaume se rapprocher des capacités nécessaires à la production d’une arme atomique.

La signature de l’accord a été retardée pendant près d’un an, notamment en raison des risques d’opposition bipartisane au Congrès américain, dont l’approbation est requise. La guerre contre l’Iran aurait également contribué à repousser sa finalisation.

L’Arabie saoudite cherche depuis plusieurs années à développer un programme nucléaire civil. Le prince héritier Mohammed ben Salmane avait déjà averti que si l’Iran obtenait l’arme nucléaire, son pays chercherait lui aussi à s’en doter.