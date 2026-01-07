Washington tente de saisir un pétrolier russe lié au Venezuela

Les États-Unis tentent de saisir un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela à l’issue d’une poursuite de plus de deux semaines à travers l’Atlantique, ont indiqué mercredi deux responsables américains à l'agence Reuters. L’opération, menée par les garde-côtes et l’armée américaine, intervient dans un contexte de fortes tensions avec Moscou.

Le navire, initialement connu sous le nom de Bella-1 avant d’être rebaptisé Marinera, aurait échappé à un « blocus maritime » mis en place par Washington contre des pétroliers sanctionnés transportant du brut vénézuélien. Il a refusé à plusieurs reprises les tentatives d’arraisonnement des garde-côtes américains, avant de se réenregistrer sous pavillon russe, selon les mêmes sources.

Fait rare, voire inédit selon des responsables américains, il s’agirait de la première tentative récente de saisie par les États-Unis d’un navire battant pavillon russe. L’opération se déroule à proximité de l’Islande, alors que des bâtiments militaires russes, dont un sous-marin, se trouvaient dans la zone, sans que leur degré d’implication ne soit clairement établi.

Le Marinera fait partie des navires ciblés dans le cadre de la campagne de pression relancée par l’administration du président Donald Trump contre le Venezuela. Un autre pétrolier lié à Caracas a également été intercepté récemment en Amérique latine, dans le cadre de l’application renforcée de ce blocus maritime.

Cette opération survient quelques jours après un raid spectaculaire des forces spéciales américaines à Caracas, ayant conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, transféré aux États-Unis pour y être poursuivi pour des accusations liées au narcotrafic. Caracas dénonce un « enlèvement » et accuse Washington de vouloir s’emparer des vastes réserves pétrolières du pays, les plus importantes au monde selon les estimations.