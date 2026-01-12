Attentat de Bondi : Anthony Albanses convoque le Parlement en urgence pour un arsenal législatif inédit

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé la convocation du Parlement dès lundi prochain, avec deux semaines d'avance sur le calendrier prévu, afin d'adopter en urgence un arsenal législatif renforcé contre les discours de haine et un durcissement de la réglementation sur les armes à feu.

Cette initiative fait suite à l'attaque terroriste antisémite de Bondi, qui a coûté la vie à 15 personnes le mois dernier. Le gouvernement travailliste espère obtenir le soutien de la Coalition conservatrice et des Verts pour faire adopter ces mesures.

Dans une démarche inédite, le gouvernement a décidé de regrouper dans un même projet de loi les dispositions contre les discours haineux et la diffamation, ainsi que les mesures relatives aux armes à feu. Ces dernières prévoient le plus important programme de rachat d'armes depuis le massacre de Port Arthur en 1996, qui avait marqué un tournant dans la politique australienne en matière d'armement.

Le texte vise à créer un nouveau délit d'incitation à la haine raciale et à établir une liste officielle de "groupes haineux interdits", dont le seuil d'inscription sera moins élevé que celui des organisations terroristes. "Les terroristes de la plage de Bondi étaient animés par la haine et ils avaient des armes à la main. Cette loi permettra de lutter contre les deux", a justifié Anthony Albanese.

La législation proposée prévoit plusieurs mesures de durcissement. Les auteurs d'infractions motivées par l'extrémisme verront cette circonstance aggravante prise en compte lors du prononcé de leur peine. Les interdictions existantes concernant les symboles prohibés seront renforcées, tandis qu'une nouvelle infraction sera créée pour sanctionner l'incitation à la haine dans le but d'intimider ou de harceler.

Le ministre de l'Intérieur se verra également octroyer de nouveaux pouvoirs pour annuler ou refuser des visas, notamment aux "prédicateurs de haine", terme employé par le gouvernement pour désigner les personnes propageant des idéologies extrémistes.

Le Parlement siégera deux jours, les 19 et 20 janvier, avant la reprise de la session parlementaire ordinaire le 3 février. Des motions de condoléances en hommage aux victimes de Bondi seront également examinées lors de cette session extraordinaire.