Attentat de Bondi Beach : Albanese cède aux pressions et annonce le lancement d'une commission d'enquête nationale

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé ce jeudi la création d'une commission d'enquête nationale suite au massacre perpétré lors d'une fête de Hanoukka sur la plage de Bondi à Sydney qui a fait 15 victimes.

Outre l'enquête sur l'enchaînement des événements et les défaillances systémiques ayant conduit à cette attaque, la commission se penchera également sur la montée de l'antisémitisme en Australie et sur l'état de la cohésion sociale dans le pays.

« Il s'agit d'un organisme indépendant qui exigera des parties impliquées qu'elles témoignent. Nous étudierons en profondeur les faits et mettrons tout en œuvre pour éviter qu'ils ne se reproduisent », a déclaré le Premier ministre Albanese.

La nomination de la présidente de la commission suscite toutefois la controverse. Albanese a en effet désigné l'ancienne juge de la Cour suprême Virginia Bell, à gauche de l'échiquier politique et dont les prises de position suscitent la méfiance au sein de la communauté juive.

L'ancien ministre des Finances Josh Frydenberg s'est joint aux critiques : « Il est inconcevable que le Premier ministre choisisse une commissaire qui ne jouit pas de la confiance de la communauté la plus touchée par ce massacre. »

La décision de créer cette commission fait suite à une forte pression de l'opinion publique, notamment des communautés juives du pays, qui exigeaient un examen approfondi de la gestion des menaces terroristes et de la réaction des forces de sécurité. Un document confidentiel a notamment révélé que la police de Sydney avait ignoré des avertissements d'attaque terroriste. Anthony Albanese avait initialement décidé de mettre en place une commission gouvernementale aux pouvoirs nettement plus limités, ce qui avait provoqué la colère des familles de victimes.

La commission débutera ses travaux dans les prochaines semaines.