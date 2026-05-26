Australie : 19 femmes et enfants liés à l’État islamique vont rentrer de Syrie

Un groupe de 19 femmes et enfants australiens liés au groupe État islamique doit rentrer de Syrie, selon le gouvernement australien.

Le groupe est composé de sept femmes et de douze enfants. Ils doivent arriver aujourd’hui à Sydney et Melbourne, moins de trois semaines après le retour d’un autre groupe de 13 personnes dans une situation similaire.

Parmi les femmes revenues lors du précédent rapatriement, trois ont été inculpées pour des infractions liées à l’esclavage et au terrorisme, et restent détenues.

Le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, a averti que toute personne ayant commis des crimes devra répondre de ses actes. « Le gouvernement n’a fourni et ne fournira aucune assistance à ce groupe », a-t-il déclaré.

Il a qualifié leur départ pour rejoindre l’État islamique de « choix horrible », estimant qu’elles avaient aussi placé leurs enfants dans une situation « indicible ».

Les services de renseignement et les forces de l’ordre australiennes se préparent à ces retours depuis 2014, selon Tony Burke. Des dispositifs sont en place pour surveiller et encadrer les personnes concernées. Le ministre a assuré que la priorité du gouvernement restait la sécurité de la population australienne.