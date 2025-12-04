Australie : l'antisémitisme recule de 20% mais reste cinq fois supérieur au niveau d’avant le 7 octobre

L’antisémitisme demeure à un niveau alarmant en Australie malgré une baisse notable des incidents enregistrés au cours de l’année écoulée. Selon le rapport annuel du Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), relayé par JNS, 1 654 actes antisémites ont été recensés entre octobre 2024 et septembre 2025, contre 2 062 l’année précédente, soit une diminution d’environ 20%.

Mais cette tendance ne doit pas masquer une réalité inquiétante : le total reste cinq fois supérieur à la moyenne annuelle enregistrée durant la décennie ayant précédé l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Le rapport met en garde contre la montée des incidents les plus graves, incendies criminels, attaques contre des institutions juives, graffitis haineux, qui atteignent désormais leur plus haut niveau depuis que l’ECAJ a commencé à documenter ces faits. Le président de l’organisation, Daniel Aghion, alerte sur une “normalisation” de l’antisémitisme, désormais présent “à l’université, dans le secteur culturel, dans la santé, sur les lieux de travail et ailleurs”.

Dans ce climat, “les Juifs ont des inquiétudes légitimes pour leur sécurité physique et leur bien-être social en Australie”, prévient-il, appelant à une mobilisation accrue et rappelant l’importance d’accueillir pour la première fois la conférence internationale J7 dans le pays.

Plusieurs attaques récentes illustrent cette intensification. À Melbourne, la synagogue Adass Israel a été visée par un incendie criminel. Le Premier ministre Anthony Albanese a révélé en septembre que ce geste, ainsi qu’une autre attaque visant la communauté juive, avaient été commandités par l’Iran. Dans la foulée, Canberra a inscrit le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) sur sa liste des entités soutenant le terrorisme.

À Sydney, une série d’incidents a également marqué l’année : voitures incendiées, propriétés vandalisées à Woollahra, graffitis haineux sur des véhicules, ou encore tags antisémites sur des synagogues, dont celle de Newtown, recouverte de croix gammées peintes en rouge.

En juillet, une synagogue de Melbourne a été incendiée alors que des fidèles s’y trouvaient encore. Si la justice a conclu que l’auteur souffrait de troubles mentaux plutôt que de motivations antisémites, l’événement a renforcé le sentiment d’insécurité au sein de la communauté.

Malgré le léger reflux observé, l’ECAJ insiste : l’antisémitisme en Australie se maintient à un niveau sans précédent, exigeant une réponse collective et déterminée.