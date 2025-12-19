Australie : une journée nationale de commémoration après l'attentat antisémite de Sydney

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé vendredi que le 21 décembre sera la journée officielle de commémoration nationale en hommage aux victimes de l'attentat terroriste qui a visé la communauté juive lors d'une cérémonie d'allumage de la première bougie de Hanoucca à Bondi Beach.

Le chef du gouvernement a appelé les Australiens à allumer une bougie et à observer une minute de silence à 18h47, exactement une semaine après l'attaque, comme "un acte silencieux de mémoire".

Sur son compte X, Anthony Albanese a précisé que le 21 décembre serait "un jour de recueillement à la mémoire des victimes de cette terrible attaque terroriste". Il a ajouté : "Cette journée vise à se tenir aux côtés de la communauté juive, à l'entourer et à partager le chagrin de tous les Australiens".

Parallèlement, le Premier ministre a dévoilé un programme national de régulation des armes à feu, le plus ambitieux depuis celui mis en place par le gouvernement Howard après le massacre de Port Arthur en 1996. Albanese l'a qualifié de "plus important en son genre depuis près de trente ans".

Le gouvernement espère récupérer des centaines de milliers d'armes et partagera le coût du programme avec les États fédérés australiens. Selon le Premier ministre, l'Australie compte actuellement environ 4 millions d'armes à feu pour une population de 28 millions d'habitants.