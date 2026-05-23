Chine : au moins 82 morts après un accident dans une mine de charbon

Au moins 82 personnes ont péri après une explosion survenue dans une mine de charbon du nord-est de la Chine, selon un nouveau bilan communiqué samedi par la télévision d’État CCTV. Les opérations de secours et de recherche se poursuivent sur le site de la mine de Liushenyu, où plusieurs personnes pourraient encore se trouver piégées.

D’après les autorités chinoises, l’accident a été provoqué par une explosion de gaz dans les installations minières. Le bilan n’a cessé de s’alourdir au fil des heures, alors que les équipes de secours continuent d’intervenir dans des conditions particulièrement difficiles.

Des images diffusées par les médias d’État montrent d’importants moyens de secours déployés autour de la mine, avec des ambulances, des équipes médicales et des unités spécialisées dans les opérations souterraines.

Les accidents dans les mines restent fréquents en Chine. Le secteur charbonnier chinois demeure l’un des plus importants au monde afin de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais il est régulièrement critiqué pour des manquements en matière de sécurité et des conditions de travail jugées dangereuses.