Gefen Bitton, grièvement blessé lors de l’attentat de Bondi Beach, va être rapatrié en Israël

Gefen Bitton, un Israélien installé en Australie et grièvement blessé lors de l’attaque antisémite de Bondi Beach pendant Hanoucca le mois dernier, doit être rapatrié en Israël afin d’y recevoir des soins supplémentaires, rapportent des médias locaux.

Selon Ynet, son état de santé s’est légèrement amélioré mais reste préoccupant. Il doit voyager ce mardi dans le cadre d’un transfert médical spécialisé. Un proche confiait au Australian Jewish News que Bitton se trouve toujours en soins intensifs, avec des progrès lents mais constants à mesure qu’il reprend conscience.

D’après la presse australienne, Gefen Bitton est sorti du coma ces derniers jours, trois semaines après avoir été grièvement touché alors qu’il tentait de s’interposer face à l’un des terroristes de Sydney. Son courage a par ailleurs été reconnu par les autorités australiennes, qui lui ont accordé la résidence permanente.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, lui a rendu visite à l’hôpital avant son départ, saluant son héroïsme. Ce transfert vers Israël doit permettre à Bitton de poursuivre un suivi médical de longue durée après des semaines de lutte pour sa survie.