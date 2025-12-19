Un Israélien grièvement blessé après avoir tenté de neutraliser l'un des terroristes de Bondi Beach

Gefen Biton, 30 ans, a été touché par les balles du deuxième terroriste alors qu'il tentait d'aider Ahmed al-Ahmed à le désarmer

Gefen Biton, le citoyen israélien grièvement blessé lors de l'attentat à Sydney, alors qu'il tentait de neutraliser l'un des terroristes
Gefen Biton, le citoyen israélien grièvement blessé lors de l'attentat à Sydney, alors qu'il tentait de neutraliser l'un des terroristes

Les médias australiens rapportent vendredi que Gefen Biton, 30 ans, citoyen israélien résidant en Australie depuis trois ans, lutte actuellement pour sa vie à l'hôpital après avoir été blessé par balle en tentant d'aider à neutraliser l'un des terroristes lors de l'attentat de Sydney.

Technicien de portes de garage, Gefen Biton, participait à la cérémonie de Hanoucca à Bondi Beach lorsque les coups de feu ont retenti, raconte l'un de ses amis. Alors qu'un autre ami s'est enfui en courant, il a réalisé quelques secondes plus tard que Gefen n'était pas avec lui. Peu après, la sœur de la victime, en Israël, a reçu un appel téléphonique de son frère lui annonçant qu'il avait été touché.

Elle a immédiatement alerté ses amis à Sydney, qui se sont lancés dans des recherches désespérées. Gefen Biton a finalement été localisé à l'hôpital St Vincent, où il se trouve toujours en soins intensifs après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales. Sa famille a pris l'avion pour l'Australie afin de rester à ses côtés.

Selon les témoignages, Gefen Biton s'était d'abord mis à l'abri, mais a choisi de revenir sur les lieux de l'attaque après avoir repéré l'un des terroristes, voulant aider à le neutraliser. Sur une vidéo de l'attentat, on peut le voir en Tee-shirt rouge, se tenant derrière Ahmed al-Ahmed, le citoyen syrien qui a finalement désarmé le terroriste.

Biton a ensuite été touché par les balles du second terroriste, provoquant une fracture du bassin. Les lésions ont entraîné une hémorragie interne nécessitant plusieurs opérations d'urgence.

