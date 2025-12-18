"Il savait qu'ils étaient juifs, il ne pensait qu'à sauver des vies", affirme l'avocat d'Ahmed al-Ahmed, héros de Bondi Beach

Ahmed al-Ahmed, l’homme devenu malgré lui un symbole de courage après l’attaque meurtrière de Bondi Beach à Sydney, n’a agi que dans un seul but : sauver des vies. C’est ce qu’a affirmé son avocat, Sam Issa, dans un entretien accordé mercredi à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet.

Selon Me Issa, Ahmed al-Ahmed était conscient que les personnes visées lors de l’attaque étaient juives, mais cela n’a joué aucun rôle dans sa décision d’intervenir. "Il savait qu’ils étaient juifs. Il est avant tout un être humain. Il voulait sauver des vies et le referait sans hésiter. Leur religion ou leur nationalité ne comptaient pas pour lui", a déclaré l’avocat.

Les faits remontent à l’attaque survenue lors d’une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, au cours de laquelle deux terroristes ont ouvert le feu, faisant 15 morts et des dizaines de blessés. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre Ahmed al-Ahmed désarmant l’un des tireurs à mains nues, malgré l’absence de toute arme et au péril de sa vie.

Âgé de 43 ans, Ahmed al-Ahmed est un commerçant de Sydney, né en Syrie. Lors de son intervention, il a été touché par deux balles alors qu’il tentait d’arracher l’arme des mains du terroriste. Les images de son acte ont rapidement suscité une vague d’émotion et d’admiration bien au-delà de l’Australie.

À la suite de cette mobilisation, une campagne de dons a permis de réunir environ 1,3 million de dollars en sa faveur, principalement grâce à des donateurs juifs. Le milliardaire américain Bill Ackman a notamment versé 66 000 dollars et a relayé l’appel aux dons auprès de ses abonnés.

Les organisateurs de la collecte, Car Hub Australia, ont salué un geste "instinctif, désintéressé et indéniablement héroïque", soulignant qu’Ahmed al-Ahmed avait agi sans tenir compte de sa propre sécurité, dans un moment de chaos extrême. Son acte est aujourd’hui largement perçu comme un rare moment d’humanité face à la violence qui a endeuillé Sydney.