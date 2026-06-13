Inde: un avion de transport militaire s’écrase sur une base aérienne

Un avion de transport militaire Antonov AN-32 de l’armée de l’air indienne s’est écrasé samedi lors de son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat, dans l’État de l’Assam, au nord-est de l’Inde.

Dans un bref communiqué, l’armée de l’air indienne (IAF) a confirmé l’accident sans fournir de bilan immédiat ni préciser le nombre de personnes présentes à bord de l’appareil. « Un AN-32 de l’IAF a eu un accident aujourd’hui alors qu’il atterrissait à Jorhat. Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l’accident », a indiqué l’armée.

Des images diffusées par plusieurs médias indiens montrent d’importantes colonnes de fumée noire s’élevant au-dessus de la base militaire ainsi que l’épave disloquée de l’appareil, entourée de personnels de secours et de militaires.

L’Antonov AN-32 est un avion de transport bimoteur de fabrication soviétique utilisé depuis plusieurs décennies par l’armée de l’air indienne pour des missions logistiques et de transport de troupes. Malgré plusieurs programmes de modernisation, ces appareils sont considérés comme vieillissants.

L’accident ravive le souvenir d’un autre drame impliquant le même type d’avion. En 2019, un AN-32 ayant décollé de la base de Jorhat s’était écrasé dans l’État voisin de l’Arunachal Pradesh, près de la frontière chinoise. Les treize personnes présentes à bord avaient alors trouvé la mort.

L’armée de l’air indienne exploite encore une centaine d’Antonov AN-32, qui constituent un élément important de ses capacités de transport, notamment dans les régions montagneuses et difficiles d’accès du pays.