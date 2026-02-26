Israël et l’Inde signent 16 accords de coopération stratégique

La visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël s’est achevée jeudi par la signature de seize accords bilatéraux, marquant un approfondissement notable des relations stratégiques entre les deux pays.

Au deuxième et dernier jour de son déplacement, Narendra Modi s’est rendu au mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants y ont participé à une cérémonie de commémoration et déposé une gerbe dans l’enceinte du musée.

Ils ont ensuite tenu une réunion élargie à l’hôtel King David, au terme de laquelle plusieurs mémorandums d’entente ont été signés dans des domaines variés. Les accords portent notamment sur l’innovation et les technologies agricoles, l’utilisation de drones civils, l’exploitation de données satellitaires, la gestion de l’irrigation et de la fertilisation, la lutte antiparasitaire, les cultures sous serre ainsi que le transfert de savoir-faire en matière de techniques agricoles avancées.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont par ailleurs conclu un accord pour la création en Inde d’un centre de recherche et d’innovation agricole. Ce futur centre devra favoriser la formation de conseillers spécialisés, les échanges d’experts et les coopérations académiques entre institutions israéliennes et indiennes.

À l’issue de la cérémonie de signature, les deux chefs de gouvernement ont prononcé des déclarations officielles. Benjamin Netanyahou a annoncé la tenue prochaine d’une réunion conjointe en Inde, tandis que Narendra Modi a salué la distinction reçue la veille à la Knesset et qualifié son entretien avec son homologue israélien de "nouvelle impulsion" pour la coopération bilatérale.

Au cours de sa visite, le Premier ministre indien a également été reçu par le président Isaac Herzog à la résidence présidentielle. Il a profité de cette rencontre pour inviter officiellement le chef de l’État israélien à effectuer une visite en Inde.

La visite s’est conclue par une cérémonie d’adieu à l’aéroport Ben Gourion, scellant deux journées marquées par un resserrement des liens diplomatiques, économiques et technologiques entre Jérusalem et New Delhi.