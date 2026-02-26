Narendra Modi en Israël : mémoire, diplomatie et renforcement du partenariat stratégique

Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé jeudi une visite officielle en Israël marquée par une forte dimension symbolique et diplomatique, entre recueillement à Yad Vashem et entretiens stratégiques à Jérusalem avec les plus hauts responsables israéliens.

Aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Narendra Modi s’est rendu au mémorial de la Shoah Yad Vashem ce jeudi après s'être exprimé la veille à la Knesset. Les deux dirigeants ont visité le "Hall des Noms", où Benjamin Netanyahou a montré à son homologue les noms de membres de la famille de son épouse Sarah, assassinés durant la Shoah. La visite s’est conclue par une cérémonie commémorative au cours de laquelle le chef du gouvernement indien a déposé une gerbe et une pierre en mémoire des victimes.

Dans la foulée, les deux Premiers ministres ont tenu une réunion élargie à Jérusalem avec leurs équipes respectives. À l’issue de cette rencontre, plusieurs accords dans les domaines économique, sécuritaire et diplomatique ont été signés, avant des déclarations conjointes à la presse.

Parallèlement, le président israélien Isaac Herzog a accueilli Narendra Modi à la résidence présidentielle. Les deux dirigeants ont planté ensemble un chêne dans les jardins de la résidence, symbole d’amitié et de croissance partagée entre les deux nations. Une rencontre privée puis un entretien bilatéral élargi ont suivi.

Narendra Modi a invité Isaac Herzog à effectuer une visite officielle en Inde, saluant son engagement et son respect envers son pays. Le président israélien a accepté l’invitation, évoquant notamment l’histoire pluriséculaire des communautés juives en Inde, qu’il a qualifiée de fascinante.

Les discussions ont mis en avant l’importance du partenariat stratégique entre Israël et l’Inde, notamment dans les secteurs de l’innovation, de la technologie, de l’agriculture, de la gestion de l’eau, du commerce, de l’enseignement supérieur et de la sécurité. Le Premier ministre indien a souligné les résultats obtenus grâce à l’adoption de solutions israéliennes dans le domaine agricole en Inde.

Isaac Herzog a estimé que l’Inde constitue un acteur central de l’avenir du Moyen-Orient, tout comme la région est appelée à jouer un rôle clé dans l’avenir de l’Inde. Il a également évoqué le potentiel des accords d’Abraham comme plateforme susceptible d’élargir les coopérations régionales, y compris avec l’Inde.

Cette visite, la seconde de Narendra Modi en Israël en tant que chef du gouvernement, confirme le rapprochement constant entre les deux pays, dans un contexte international marqué par de profondes recompositions géostratégiques.