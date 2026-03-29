Islamabad au centre d’une médiation entre Washington et Téhéran

Face à l’escalade persistante au Moyen-Orient, une initiative diplomatique d’ampleur a été lancée à Islamabad, où les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et de l’Égypte ont entamé des discussions quadripartites. Cette rencontre, qui se poursuit jusqu’à lundi, vise à explorer des pistes de désescalade dans un conflit régional de plus en plus complexe.

Le Pakistan, hôte de ces pourparlers, occupe une position stratégique en tant qu’intermédiaire entre les États-Unis et l’Iran. Islamabad cherche ainsi à jouer un rôle de facilitateur dans un contexte marqué par une multiplication des fronts et une montée des tensions entre puissances régionales et internationales.

Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, les discussions porteront sur « un éventail de questions », notamment les moyens de réduire les tensions et de prévenir une extension du conflit. Cette initiative intervient alors que plusieurs pays du Golfe sont directement touchés par les retombées des hostilités, renforçant l’urgence d’une réponse diplomatique coordonnée.

La tenue de ces entretiens s’accompagne de mesures de sécurité renforcées dans la capitale pakistanaise. Les accès à la « zone rouge », qui abrite les principales institutions et représentations diplomatiques, ont été restreints, tandis que la ville affiche les couleurs des quatre pays participants.

L’arrivée successive des chefs de la diplomatie égyptienne, turque et saoudienne témoigne de l’importance accordée à cette réunion. Dans un contexte où les canaux de dialogue restent limités entre les principaux acteurs du conflit, cette initiative pourrait constituer une tentative de relancer une dynamique diplomatique, même si les perspectives d’un apaisement rapide demeurent incertaines.