Israël ouvre un nouveau front diplomatique aux Fidji

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, est arrivé aux Fidji pour inaugurer la nouvelle ambassade israélienne à Suva, une étape qualifiée d’« historique » par les autorités israéliennes.

À son arrivée, Gideon Sa’ar a été reçu lors d’une cérémonie traditionnelle fidjienne réservée aux chefs d’État et aux invités de haut rang, en présence du Premier ministre des Fidji, Sitiveni Rabuka. Une prière pour Israël a également été prononcée durant l’accueil officiel.

Au cœur de cette visite : le renforcement des relations diplomatiques et sécuritaires entre Jérusalem et Suva.

Gideon Sa’ar s’est entretenu avec plusieurs responsables fidjiens, notamment le ministre des Affaires étrangères, Sakiasi Ditoka, et le ministre de la Police et de la Sécurité, Ioane Naivalurua.

« Cette étape historique reflète notre volonté d’approfondir l’amitié entre Israël et les Fidji », a déclaré Gideon Sa’ar sur les réseaux sociaux.

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Israël et les Fidji ont signé plusieurs accords et mémorandums d’entente, notamment dans les domaines de la coopération en matière de sécurité nationale et de la formation diplomatique.

Le chef de la diplomatie israélienne a également remercié les Fidji pour leur soutien à Israël dans les forums multilatéraux.

Cette ouverture d’ambassade marque une nouvelle étape dans la stratégie diplomatique israélienne visant à renforcer ses partenariats au-delà du Moyen-Orient et à consolider ses alliances auprès des États insulaires du Pacifique.