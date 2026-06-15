L’armée indienne choisit une lunette de visée israélienne pour ses mitrailleuses Negev

L’armée indienne a sélectionné la lunette de visée télescopique MEPRO X6, développée par l’entreprise israélienne Meprolight, comme système de visée diurne dédié à ses mitrailleuses légères Negev.

Cette décision intervient à l’issue d’un appel d’offres mené sur plusieurs années, au cours duquel la MEPRO X6 a été soumise à de vastes évaluations opérationnelles et à des tests environnementaux rigoureux. L’optique a été retenue pour sa fiabilité, sa robustesse, sa précision et sa capacité à améliorer l’identification et l’engagement des cibles à longue distance.

Le programme accompagne l’acquisition par l’armée indienne d’un nombre important de mitrailleuses Negev, pour lesquelles elle recherchait un système de visée avancé capable d’accroître l’efficacité opérationnelle des soldats sur le terrain.

« L’avenir des capacités militaires sera défini non seulement par les plateformes et les armes, mais aussi par la qualité des informations dont dispose le soldat au moment de prendre une décision », a déclaré Golan Kalimi, vice-président senior de Meprolight.

La fourniture des systèmes sera assurée par Bharat Electronics Limited (BEL), principal groupe public indien du secteur de la défense. Dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Make in India », Meprolight a également signé un accord de transfert de technologie avec RRP Defense.

Cet accord permettra la fabrication locale complète de la MEPRO X6 en Inde. RRP Defense produira les optiques sur place avant leur livraison à BEL, qui agira comme maître d’œuvre du programme pour l’armée indienne.

Dotée d’un grossissement fixe de six fois, la MEPRO X6 est conçue pour les fusils d’assaut, les mitrailleuses légères et d’autres systèmes d’armes nécessitant précision et performances optiques élevées.

Ce contrat renforce la présence de Meprolight sur le marché indien et illustre le développement de la coopération industrielle et technologique entre Israël et l’Inde dans le domaine de la défense.