Le passé pro-palestinien du Premier ministre australien refait surface

L'Australie reste sous le choc après l'attentat de Sydney qui a coûté la vie à 15 personnes juives en début de semaine. Dans ce contexte troublé, un reportage de Sky News Australia datant d'il y a deux ans a ressurgi, révélant la participation d'Anthony Albanese, l'actuel Premier ministre australien, à une manifestation pro-palestinienne pendant la seconde intifada.

Les images montrent Albanese prenant la parole devant une banderole proclamant "Arrêtez le massacre israélien, libérez la Palestine". On le voit également au micro, condamnant vivement les opérations militaires israéliennes et comparant des "enfants lançant des pierres" à la puissance de Tsahal "utilisant des hélicoptères de combat, des chars et des missiles".

Ces révélations interviennent alors que la réaction initiale du Premier ministre à l'attentat de Sydney a suscité la controverse. Albanese n'a pas qualifié l'attaque d'antisémite dans sa première déclaration, attendant environ trois heures et demie avant d'évoquer cette dimension lors d'une conférence de presse.

Dans une interview accordée à la chaîne ABC, il a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait selon lui aucun lien entre l'attentat et la reconnaissance par l'Australie d'un État palestinien en septembre dernier.

Jeudi, les forces de sécurité australiennes ont mené une opération dans le sud-ouest de Sydney, procédant à l'arrestation de sept suspects. La police a précisé que ces interpellations faisaient suite à des renseignements concernant un projet de "violence imminente". Les autorités ont toutefois souligné qu'aucun lien direct n'a été établi entre ces individus et les auteurs du massacre de Bondi Beach.