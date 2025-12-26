Les rabbins australiens réclament l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes

Les rabbins d'Australie ont adressé vendredi soir une lettre au Premier ministre Anthony Albanese, exigeant l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes dans le pays et la criminalisation de slogans tels que "Mondialiser l'Intifada" et "du fleuve à la mer".

Dans ce courrier officiel signé le jour de Noël, les dirigeants de la communauté juive appellent Albanese à créer une commission royale fédérale pour enquêter sur l'antisémitisme en Australie. Selon eux, le massacre de Hanoucca à Bondi Beach "n'est pas apparu dans le vide" mais constitue "l'expression la plus tragique et violente d'un climat où une haine intense envers les Juifs a été autorisée à croître, à se normaliser et à être tolérée".

Le président de l'Association des rabbins d'Australie, le rabbin Nahum Shapiro, affirme que les marches et manifestations de haine dans les grandes villes visent à établir un État palestinien tout en appelant à l'élimination d'Israël, et que l'appel à la mondialisation de l'Intifada signifie en fin de compte "l'anéantissement de la communauté juive mondiale".

"Ces marches et manifestations ont été autorisées à se dérouler pour la plupart sans entrave, tandis que les Juifs ont reçu l'ordre de la police de s'éloigner 'pour leur protection'", écrivent les rabbins. Ils exigent "rien de moins que l'interdiction de telles marches et manifestations, et la criminalisation des expressions 'Mort à Tsahal', 'Mondialisation de l'Intifada' et 'Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre'".

Les chefs religieux racontent avoir rencontré les familles endeuillées du massacre de Sydney, visité les blessés et rencontré des enfants qui ne se sentent plus en sécurité pour aller à l'école. "Nous avons vu les membres de nos communautés se retirer des espaces publics, des universités et de la vie civique par peur", témoignent-ils.

La lettre intervient après qu'un sondage publié dans le Sydney Morning Herald a révélé que près de la moitié des Australiens soutiennent la création d'une commission royale pour enquêter sur l'antisémitisme, suite à l'attentat de Bondi. L'enquête, menée auprès de 1 010 Australiens, montre que 48% approuvent cette initiative, tandis que 53% soutiendraient l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes.

Les rabbins insistent : "Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de prévention et de guérison", appelant à examiner le rôle des institutions, notamment les universités et les réseaux sociaux, dans la normalisation de la haine antisémite.