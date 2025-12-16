"Ma fille a été délibérément ciblée", affirme la mère de Matilda, 10 ans, assassinée à Bondi Beach

Une veillée de Hanouka empreinte d’émotion s’est tenue à Bondi Beach, à Sydney, à proximité du lieu de l’attaque meurtrière qui a endeuillé l’Australie cette semaine. Lors de la cérémonie d’allumage de la hanoukia, la mère de Matilda, une fillette de 10 ans tuée lors de la fusillade, a pris la parole publiquement pour la première fois, livrant un témoignage bouleversant devant la communauté juive locale, aux côtés de son fils Vadim.

Originaire d’Ukraine, la famille avait trouvé refuge en Australie après avoir fui la guerre. La mère de Matilda a évoqué avec douleur ce qu’elle décrit comme une cruelle ironie du destin. Elle a raconté avoir quitté l’Ukraine avec son fils aîné, soulagée de le savoir en sécurité loin du conflit, sans jamais imaginer que sa fille perdrait la vie dans le pays censé leur offrir protection. « Perdre ma fille ici, c’est un cauchemar », a-t-elle confié, la voix brisée.

https://x.com/i/web/status/2000876660737106308 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Revenant sur les circonstances de l’attaque, elle a décrit la scène qui a précédé la mort de Matilda. Selon son récit, la fillette courait pour rejoindre son père et se mettre à l’abri lorsqu’elle a été prise pour cible. « Ce n’était pas un accident », a-t-elle insisté, évoquant un acte délibéré qui l’a profondément marquée.

Son fils Vadim s’est également exprimé lors de la cérémonie, livrant une réflexion plus intime. Il a expliqué trouver un certain réconfort dans le souvenir de l’amour partagé avec sa sœur. « Chaque fois que je lui demandais si elle savait que je l’aimais, elle me répondait immédiatement oui », a-t-il déclaré devant les personnes rassemblées. « Elle savait qu’elle était aimée. Elle n’était pas seule. »

La cérémonie s’est déroulée dans un climat de recueillement et de solidarité, réunissant habitants, responsables communautaires et anonymes venus rendre hommage aux victimes. Organisé dans le cadre des célébrations de Hanouka, l’événement visait à honorer la mémoire des disparus tout en affirmant une volonté collective de résilience face à la violence.