Sydney : deux hommes arrêtés près d'une synagogue

Deux hommes ont été arrêtés à Sydney après avoir pointé un faux pistolet en direction de fidèles rassemblés devant une synagogue du quartier de Double Bay, à la fin des prières du Shabbat.

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Selon les autorités, les faits se sont produits samedi vers 12h10. Alertée rapidement, la police a retrouvé le véhicule des suspects, âgés de 22 et 25 ans, avant de les interpeller. Une arme factice, qui s'est révélée être un pistolet à eau, a été saisie et envoyée pour analyses. Les deux hommes ont été placés en garde à vue puis inculpés de plusieurs infractions.

Le rabbin Yanky Berger a indiqué dans un message adressé aux fidèles que les suspects étaient de nationalité française et travaillaient comme livreurs Uber Eats. Selon lui, le faux pistolet a été pointé en direction d'un agent de sécurité appartenant à un groupe de protection communautaire.

Le responsable religieux a salué la réaction rapide des équipes de sécurité et de la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, assurant qu'aucune menace persistante ne pesait sur la communauté.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes inquiétudes liées à l'antisémitisme en Australie. En décembre dernier, le quartier voisin de Bondi Beach a été le théâtre d'un attentat visant une célébration de Hanoucca, au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées. Les autorités australiennes restent particulièrement vigilantes face aux actes visant la communauté juive.