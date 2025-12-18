Sydney : la communauté juive enterre Matilda, 10 ans, plus jeune victime de l'attentat de Bondi Beach

Sydney a rendu hommage jeudi à Matilda, 10 ans, la plus jeune victime du massacre antisémite de Hanoukka à Bondi Beach. Famille et amis se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage lors de funérailles empreintes d'émotion.

Sur le cercueil de Matilda reposait une grande peluche en forme d'abeille, un hommage à son second prénom "Bee" (abeille en anglais). D'autres symboles d'abeilles ont été disposés autour du cercueil, et des autocollants représentant une abeille ont été distribués aux participants à la demande de la famille. "Matilda n'aura jamais eu la chance de vivre la vie qui aurait dû être la sienne", a déclaré le rabbin qui dirigeait la cérémonie.

La mort de Matilda a profondément choqué la communauté juive et l'ensemble de l'Australie, devenant le symbole de la cruauté de cette attaque. Des cérémonies commémoratives et des rassemblements de solidarité avec les familles des victimes se poursuivent dans toute la ville.

L'ambassadeur d'Israël en Australie, Amir Maimon, présent aux funérailles, a partagé son émotion lors d'une interview à la radio israélienne Kan Reshet Bet : "Il s'agit de l'un des nombreux enterrements qui ont eu lieu ces deux derniers jours. L'atmosphère au sein de la communauté est très difficile, et aujourd'hui nous avons atteint un sommet. C'était extrêmement triste, il y a eu beaucoup de larmes et une douleur qu'aucun mot ne peut décrire, ainsi qu'un traumatisme profond que traverse la communauté."