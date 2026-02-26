Allemagne : Berlin enregistre un record de 2.267 actes antisémites en 2025

La police de Berlin a recensé 2.267 infractions antisémites en 2025, un niveau record, selon des données relayées par le quotidien allemand Tagesspiegel. Le chiffre marque une forte hausse par rapport aux 1.825 cas enregistrés en 2024, aux 900 de 2023 et aux 381 faits signalés en 2022.

Ces statistiques ont été communiquées par le département sénatorial de l’Intérieur de la ville en réponse à une question du député social-démocrate Sebastian Schlüsselburg. Celui-ci a dénoncé des chiffres « honteux », rappelant que Berlin, ville où la Shoah fut planifiée, porte « une responsabilité historique particulière pour protéger la vie juive ».

D’après le rapport, la majorité des faits relèvent d’une motivation idéologique étrangère, catégorie qui englobe principalement des actes liés au conflit au Moyen-Orient. Ces infractions ont bondi à 1.484 en 2025, contre seulement 24 en 2022. Les crimes motivés par une idéologie religieuse ont également augmenté, atteignant 348 cas, contre six trois ans plus tôt.

En revanche, les actes antisémites associés à l’extrémisme de droite sont restés relativement stables ces cinq dernières années, autour de 300 cas annuels.

Cette flambée s’inscrit dans un contexte de hausse globale des actes antisémites en Allemagne et dans d’autres pays depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza. Les autorités berlinoises sont appelées à renforcer les mesures de protection et de prévention face à cette progression préoccupante.