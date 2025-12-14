Allemagne : cinq hommes arrêtés pour avoir planifié un attentat contre un marché de Noël en Bavière

Les autorités allemandes ont annoncé samedi l’arrestation de cinq hommes soupçonnés d’avoir préparé une attaque contre un marché de Noël dans le sud du pays. Selon le parquet de Munich, le projet visait un marché situé dans la région de Dingolfing, en Bavière, sans que le site précis n’ait été officiellement identifié à ce stade.

Quatre des suspects ont fait l’objet de mandats d’arrêt, tandis qu’un cinquième individu a été placé en détention préventive. Les enquêteurs estiment que le projet d’attentat était motivé par l’islamisme et qu’il devait être perpétré à l’aide d’un véhicule, selon un mode opératoire déjà observé lors d’attaques passées.

Les personnes interpellées sont un Égyptien de 56 ans, un Syrien de 37 ans et trois ressortissants marocains âgés de 22, 28 et 30 ans. D’après le quotidien allemand Bild, premier média à révéler l’affaire, le suspect égyptien aurait appelé à une attaque contre un marché de Noël lors d’un prêche dans une mosquée du district de Dingolfing-Landau.

Le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a salué auprès de Bild la "coopération exemplaire des services de sécurité", qui a permis d’interpeller rapidement plusieurs suspects et d’empêcher, selon lui, une possible attaque terroriste islamiste en Bavière.

La sécurité des marchés de Noël constitue une priorité majeure pour les autorités allemandes durant la période hivernale, dans un contexte marqué par plusieurs attentats ou tentatives ces dernières années. En décembre dernier, un homme avait foncé avec un SUV dans un marché de Noël à Magdebourg, dans l’est de l’Allemagne, faisant six morts et plus de 300 blessés. Le terroriste, un Saoudien de 50 ans, avait auparavant manifesté un comportement instable et proféré des menaces, soulevant des accusations de défaillances dans le suivi et le partage d’informations.

En décembre 2016, un demandeur d’asile tunisien ayant prêté allégeance au groupe "État islamique" avait également utilisé un camion pour attaquer un marché de Noël à Berlin, tuant douze personnes et en blessant 56 autres. À la suite de cet attentat, les services de renseignement allemands avaient reconnu des insuffisances dans la circulation des informations en amont de l’attaque.