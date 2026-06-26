Allemagne : deux hommes jugés pour des complots anti-juifs présumés liés à l'Iran

Le procès de deux hommes soupçonnés d'avoir préparé des attaques contre des personnalités et des intérêts juifs en Allemagne pour le compte des services de renseignement iraniens s'est ouvert ce vendredi à Hambourg.

Le principal accusé, Ali S., un ressortissant danois, est poursuivi pour espionnage, tentative de meurtre, tentative d'incendie criminel et sabotage. Selon l'acte d'accusation, il a surveillé Volker Beck, ancien député écologiste et président de la Société germano-israélienne, dans le cadre d'un projet visant à l'assassiner.

Il est également accusé d'avoir recueilli des informations sur Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, ainsi que sur deux commerçants juifs à Berlin, dans le cadre de projets d'attaques incendiaires.

Les procureurs allemands affirment qu'Ali S. travaillait pour les services de renseignement des Gardiens de la Révolution iraniens et entretenait des liens étroits avec la Force Al-Qods, leur unité d'élite. Son présumé complice afghan, Tawab M., est poursuivi pour tentative de meurtre.

Les deux hommes avaient été arrêtés au Danemark en 2025 avant d'être extradés vers l'Allemagne. À l'ouverture du procès, Volker Beck était présent dans la salle d'audience sous protection policière.

Les deux accusés ont choisi de garder le silence. De son côté, l'ambassade d'Iran à Berlin rejette les accusations, les qualifiant d'« allégations infondées » formulées à la demande des « ennemis de l'Iran ».