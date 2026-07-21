Allemagne : un adolescent accusé d'avoir préparé un attentat contre une synagogue perd deux doigts en manipulant un explosif

Le parquet a annoncé avoir inculpé le jeune homme devant la chambre des mineurs du tribunal d'Augsbourg, en Bavière. Il est poursuivi pour préparation d'un acte de violence grave mettant en danger la sécurité de l'État, détention illégale de matières explosives, avoir provoqué une explosion et infligé des blessures dangereuses.

Selon les enquêteurs, le suspect avait accumulé une importante quantité de matériaux pyrotechniques dans le but de préparer une attaque, visant en particulier une synagogue. Il est actuellement maintenu en détention provisoire dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire.

L'acte d'accusation indique également que l'adolescent a provoqué une explosion à la fin du mois d'octobre 2025. D'après le quotidien Augsburger Allgemeine, il a perdu deux doigts en manipulant un engin explosif sphérique de fabrication artisanale. L'un de ses amis a été légèrement blessé lors de l'explosion.

L'enquête est en cours depuis l'automne dernier. Si les procureurs ont précédemment indiqué que le jeune homme avait exprimé son soutien à l'organisation État islamique (EI), son avocat conteste les accusations selon lesquelles il projetait d'attaquer une synagogue.

Conformément au droit allemand, le suspect est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation.