Ambassadeur des États-Unis en Belgique : "l'arrestation de circonciseurs juifs est antisémite"

L’ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, a vivement critiqué les poursuites engagées contre trois mohalim (circonciseurs) interpellés l’été dernier à Anvers, exhortant les autorités belges à abandonner les charges. Dans un message publié sur X, il a qualifié la procédure de "ridicule" et d’"antisémite", estimant qu’elle constitue une forme de harcèlement envers la communauté juive.

Les trois hommes sont soupçonnés d’avoir pratiqué des circoncisions rituelles juives (brit milah) sans disposer de licence médicale. En mai, la police d’Anvers avait mené des perquisitions visant des praticiens accusés d’effectuer ces rites sur des nourrissons sans être médecins agréés. Si aucune loi belge ne réglemente spécifiquement la circoncision religieuse juive, la législation impose que tout acte médical soit réalisé par un professionnel de santé autorisé.

Pour Bill White, cette interprétation du droit revient à entraver la liberté religieuse. "Ils font ce pour quoi ils ont été formés depuis des milliers d’années", a-t-il écrit, appelant le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, à mettre fin à ce qu’il considère comme une "campagne inacceptable" contre les figures religieuses juives. L’ambassadeur affirme agir avec le soutien du président américain Donald Trump et demande une clarification réglementaire permettant la pratique légale du rite.

Il a également annoncé son intention de rencontrer les mohalim à Anvers la semaine prochaine et a invité le ministre belge à se joindre à cette rencontre. Selon lui, la circoncision rituelle est pratiquée légalement dans de nombreux pays occidentaux et comporte des bénéfices sanitaires reconnus.

De leur côté, certains observateurs en Belgique estiment que les opérations policières s’inscrivent dans un cadre strictement légal, lié aux règles encadrant les actes médicaux, et non dans une volonté ciblée contre la communauté juive. L’affaire relance toutefois un débat sensible sur l’équilibre entre liberté de culte et réglementation sanitaire dans le pays.