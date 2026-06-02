Attaque massive russe contre Kiev cette nuit

La Russie a lancé dans la nuit une vaste offensive aérienne contre plusieurs grandes villes ukrainiennes, frappant Kiev, Dnipro et Kharkiv à l’aide de missiles et de drones.

Selon les autorités ukrainiennes, au moins neuf personnes ont été tuées et près d’une centaine blessées.

À Kiev, les premières explosions ont retenti vers 1h30 du matin. Au moins quatre personnes ont été tuées et 58 blessées, dont deux enfants.

Un immeuble résidentiel de neuf étages s’est effondré dans le district de Podilskyi après une frappe décrite par les autorités comme une attaque « double frappe », une méthode consistant à viser un site déjà touché.

Des habitants pourraient encore être piégés sous les décombres.

Plusieurs quartiers de la capitale ont également subi des dégâts importants. Des incendies ont été signalés dans des stations-service, une clinique médicale et plusieurs bâtiments commerciaux, tandis que des débris de drones sont tombés près d’un jardin d’enfants.

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À Dnipro, cinq personnes ont été tuées et 25 blessées. Parmi les victimes hospitalisées figure une adolescente de 13 ans.

Kharkiv a également été visée par des missiles et drones russes. Dix personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments résidentiels, véhicules et infrastructures administratives ont été endommagés.

Face à l’intensité de l’attaque, l’armée de l’air polonaise a déployé des appareils polonais et alliés afin de sécuriser l’espace aérien du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait multiplié les avertissements ces derniers jours, affirmant que les services de renseignement anticipaient une offensive majeure.

Cette attaque intervient après plusieurs menaces russes visant les « centres de décision » ukrainiens.

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Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait récemment averti le secrétaire d’État américain Marco Rubio que Moscou préparait des frappes contre des cibles stratégiques ukrainiennes.

La nouvelle offensive survient quelques jours seulement après l’une des plus importantes attaques russes contre Kiev cette année, menée le 24 mai, lorsque la Russie avait lancé près de 90 missiles et 600 drones contre l’Ukraine.