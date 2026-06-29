Au moins cinq morts dans une fusillade dans le nord de l'Allemagne, un suspect interpellé

Une fusillade survenue lundi dans la ville de Stade, au nord de l'Allemagne, a fait cinq morts, selon la police allemande.

Les faits se sont produits dans un centre pour jeunes situé dans le centre-ville de Stade, une commune d'environ 50 000 habitants située à l'ouest de Hambourg, d'après les médias locaux.

Les forces de l'ordre ont annoncé avoir interpellé un suspect de sexe masculin. Son identité n'a pas été révélée et les autorités n'ont, à ce stade, fourni aucune indication sur le mobile de l'attaque.

Certains médias allemands évoquent la possibilité que plusieurs personnes soient impliquées, mais la police n'a pas confirmé cette information.

Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances précises de la fusillade et de déterminer les motivations du ou des auteurs.