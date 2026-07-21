Belgique : la Hind Rajab Foundation porte plainte contre un ancien soldat de Tsahal présent à Tomorrowland

La Hind Rajab Foundation (HRF), organisation pro-palestinienne basée à Bruxelles, a déposé une plainte pénale auprès du parquet fédéral belge contre un ancien soldat de Tsahal identifié lors du festival Tomorrowland, l'un des plus grands festivals de musique électronique au monde.

La plainte l'accuse d'avoir participé à des crimes de guerre présumés commis durant cette période.

La HRF affirme avoir identifié l'homme alors qu'il assistait au festival, organisé à Boom, entre Anvers et Bruxelles, et estime qu'il se trouve toujours en Belgique. L'organisation a demandé au parquet fédéral de prendre des mesures d'urgence afin d'empêcher son départ du territoire et de transmettre rapidement le dossier à un juge d'instruction.

La plainte porte notamment sur la destruction de Palestine Square et des bâtiments environnants dans le quartier de Rimal, à Gaza, en décembre 2023. Selon la fondation, plusieurs immeubles résidentiels, commerces, bâtiments publics et établissements éducatifs, dont les locaux de l'association Atfaluna Society for Deaf Children, auraient été détruits de manière systématique.

La HRF indique avoir remis aux autorités belges des éléments qu'elle présente comme des preuves concernant le service militaire du suspect, son affectation, son unité et son implication présumée dans ces opérations.

Il ne s'agit pas de la première initiative de ce type en Belgique. En juillet 2025, la fondation avait déjà déposé plainte contre deux Israéliens présents à Tomorrowland. Ceux-ci avaient été brièvement interpellés et interrogés par la police fédérale belge avant d'être relâchés. Aucune procédure pénale n'avait été engagée à leur encontre et le parquet avait finalement transmis le dossier à la Cour pénale internationale (CPI).

Depuis 2024, la Hind Rajab Foundation affirme avoir déposé plus de 90 plaintes ou recours dans une trentaine de pays contre des militaires israéliens présumés. La plupart de ces démarches ont été rejetées ou classées sans suite.

Le fondateur de la HRF, Dyab Abou Jahjah, a déclaré que cette plainte visait à remettre en cause « la culture de l'impunité » concernant les crimes présumés commis contre les Palestiniens. Ancien militant libanais chiite, il est décrit par The Jerusalem Post comme étant affilié au Hezbollah.

À ce stade, les autorités belges n'ont pas annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire ni communiqué sur les suites qui seront données à cette plainte.