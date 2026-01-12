Belgique : un élu municipal se prononce pour un Etat islamique et affirme que "le mouvement est lancé"

Dans une interview accordée à un média local, Redouane Ahrouch, conseiller communal à Anderlecht et cofondateur du Parti Islam, a réitéré son soutien à la création d’un État islamique en Belgique, incluant l’application de la loi islamique, ou charia.

Ahrouch a affirmé que ce projet doit être mené de manière progressive, en sensibilisant l’opinion publique et en expliquant, selon lui, les « avantages » des dirigeants et des lois islamiques. « Ensuite, il sera naturel d’aboutir à un État islamique », a‑t‑il déclaré. Interrogé sur le fait de savoir s’il parlait bien de la Belgique, il a répondu : « En Belgique, bien sûr. Je suis pour la loi islamique (…) C’est un combat de longue haleine. Cela prendra des décennies, peut‑être même un siècle. Mais le processus est déjà enclenché. »

Le Parti Islam, fondé en 2012 à Bruxelles, a pour objectif affiché de promouvoir une société reposant sur les valeurs religieuses qu’il défend et, selon ses membres, d’adapter une gouvernance conforme à la charia sans modifier la Constitution belge. Le parti a obtenu en 2012 deux sièges de conseillers communaux à Anderlecht et à Molenbeek‑Saint‑Jean, avant de voir ses représentants perdre leurs mandats dans des scrutins ultérieurs.

La formation polémique, qui avait également proposé des mesures controversées comme la séparation des hommes et des femmes dans les transports publics, suscite depuis plusieurs années des réactions vives de la classe politique belge. Certains acteurs ont appelé à envisager l’interdiction du parti, estimant que ses positions sont incompatibles avec les valeurs démocratiques et la laïcité en Belgique.

Redouane Ahrouch lui‑même a fait l’objet de condamnations judiciaires par le passé pour des propos jugés discriminatoires envers une journaliste lors d’une émission télévisée, ce qui a donné lieu à une condamnation en appel sur la base de la loi belge contre le sexisme.