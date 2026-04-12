"Censure antisémite" : l'Irlande annule un évènement du Magen David Adom sur le 7 octobre

Une controverse a éclaté en Irlande après l’annulation d’un événement organisé par la branche locale du Magen David Adom au National Concert Hall de Dublin. Prévue le 11 mai, la soirée devait présenter, à travers des lectures d’acteurs, des témoignages de survivants et de secouristes ayant vécu l’attaque du 7 octobre 2023 menée par des terroristes du Hamas.

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Le président de l’organisation en Irlande, Alan Shatter, a vivement dénoncé cette décision, qu’il qualifie de "censure antisémite". Il affirme que l’événement avait été planifié depuis plusieurs mois, avant d’être successivement annulé, rétabli, puis à nouveau annulé par la salle de concert, pour des raisons qu’il juge injustifiées.

Dans un communiqué, Shatter estime que cette décision contribue à renforcer l’image d’une Irlande de plus en plus hostile envers les Juifs sur la scène internationale. De son côté, le National Concert Hall, institution financée par des fonds publics, n’a pas immédiatement réagi à ces accusations, laissant la polémique sans réponse officielle à ce stade.