Chypre : un Israélien de 35 ans se noie sous les yeux de sa femme et de ses quatre enfants

Yaakov Israël Yedid Halevi, un Israélien de 35 ans, s’est noyé mardi à Limassol, à Chypre, alors qu’il se trouvait en vacances avec sa femme et leurs quatre enfants. Le drame s’est produit sous les yeux de sa famille.

Habitant du quartier de Pisgat Zeev, à Jérusalem, Yaakov Israël Yedid Halevi servait également comme réserviste. Il avait quitté Israël il y a environ deux semaines pour un séjour familial à Chypre.

Sa sœur, Rivka Yedid, lui a rendu hommage en le décrivant comme "un homme au cœur immense, qui savait donner aux autres de tout son cœur". Elle a également évoqué "un mari et un père exemplaire pour ses jeunes enfants", ainsi qu’un homme droit, qui faisait la fierté de ses parents et "manquera à beaucoup de monde".

Baruch Nidam, directeur de la division internationale de ZAKA, travaille avec le ministère israélien des Affaires étrangères et les autorités locales afin d’obtenir la restitution du corps. Celui-ci doit ensuite être rapatrié en Israël pour l’inhumation et les funérailles.