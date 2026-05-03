Des vétérans d’unités d’élite recrutés pour sécuriser les sites juifs au Royaume-Uni

Des vétérans issus notamment des Royal Marines et du régiment de parachutistes sont désormais mobilisés pour la sécurité des synagogues, des écoles et d'autres lieux communautaires. Ces recrutements sont coordonnés par des organisations telles que le Community Security Trust (CST), qui fait appel à des prestataires privés spécialisés dans les anciennes militaires d'unités d'élite.

En parallèle, le CST (Community Security Trust), une organisation britannique chargée de la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni, a mis en place un vaste dispositif de formation, avec plus de 2 000 volontaires formés à la protection des sites, notamment via des techniques d'autodéfense comme le Krav Maga. Si une partie du financement est assurée par une subvention publique, plusieurs institutions ont dû mobiliser leurs propres ressources pour faire face à l'augmentation des besoins sécuritaires.

Les autorités britanniques ont récemment relevé le niveau d'alerte terroriste à « grave », tandis que le chef de la police londonienne évoque une « épidémie » d'actes antisémites.

Plusieurs incidents récents ont ciblé la communauté juive, allant d'agressions violentes à des attaques incendiaires contre des infrastructures communautaires. Selon la police, certains de ces actes s'inscrivent directement dans une dynamique organisée, impliquant des individus liés à des groupes terroristes.

Le groupe islamiste récemment fondé Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), ou Mouvement des Compagnons de la Main Droite de l'Islam, qui a des liens avec l'Iran, a revendiqué la responsabilité de nombreux attentats récents à Londres, ainsi que d'autres à travers l'Europe contre des cibles américaines, israéliennes et juives.

Le CST a enregistré 3 700 cas de haine antijuive au Royaume-Uni l’année dernière, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024.