Deux hommes condamnés après s’être filmés en train d’insulter des Juifs à Londres

Deux hommes ont été condamnés samedi à Londres après avoir reconnu des faits de haine antisémite. Ils s’étaient rendus dans un quartier regroupant une partie de la communauté juive londonienne pour se filmer en train d’insulter des habitants.

Adam Bedoui, 20 ans, et Abdelkader Bousloub, 21 ans, ont plaidé coupable devant le tribunal de première instance de Thames. Ils étaient poursuivis pour trouble à l’ordre public à caractère religieux, a indiqué la police métropolitaine.

Selon la police, les deux hommes se sont rendus jeudi à Clapton Common, près de Stamford Hill, un quartier du nord de Londres où vivent des Juifs ultra-orthodoxes.

Sur place, ils ont insulté un homme juif tout en filmant la scène pour TikTok. Les policiers, alertés rapidement, sont arrivés alors que les suspects se trouvaient encore dans le secteur.

Les deux hommes ont tenté de prendre la fuite, mais ils ont été rapidement arrêtés par les forces de l’ordre.

Le commissaire divisionnaire Oliver Richter, responsable de la police à Hackney et Tower Hamlets, a dénoncé une « attaque antisémite délibérée et ciblée ». Selon lui, la volonté de diffuser la scène sur les réseaux sociaux rend les faits encore plus graves.

« C’est totalement inacceptable et cela n’a pas sa place à Londres », a-t-il déclaré.

Adam Bedoui et Abdelkader Bousloub doivent revenir devant le tribunal le 5 juin pour connaître leur peine. Trois autres personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête ont été libérées sous caution.

Cette affaire intervient dans un climat de forte inquiétude pour la communauté juive britannique. La police métropolitaine a indiqué avoir arrêté environ 50 personnes pour des crimes de haine antisémites au cours des quatre dernières semaines. Dix personnes ont été inculpées.

Jeudi, un autre homme a été arrêté après avoir menacé des passagers juifs dans un bus près de Stamford Hill. Selon l’organisation juive de sécurité Shomrim, il aurait crié des insultes faisant référence à Hitler et aux chambres à gaz. Il aurait également menacé des enfants juifs en affirmant être armé d’un couteau.

Le chauffeur du bus a déclenché l’alarme d’urgence. Des volontaires de Shomrim, aidés par des passants, ont retenu l’homme jusqu’à l’arrivée de la police. Le suspect, âgé de 50 ans, a été arrêté pour menaces de mort. Aucune arme n’a été retrouvée sur lui.

Transport for London a condamné l’incident et rappelé sa politique de tolérance zéro face aux crimes de haine.

Le même jour, un homme sans domicile fixe, Zakos Michael, a été inculpé après avoir, selon les autorités, fait des gestes antisémites et proféré des insultes dans un quartier résidentiel majoritairement juif. Il est poursuivi pour harcèlement à caractère raciste.

La série d’incidents touche aussi le monde politique. Robert Jenrick, responsable des questions économiques au sein du parti Reform UK, a reçu une menace de mort faisant référence à son épouse juive, Michal Berkner. Les menaces ont été laissées sur le répondeur de son bureau.

Le Crown Prosecution Service a annoncé l’inculpation de Nick Daly, 30 ans, pour avoir envoyé une menace de mort ou de graves violences à un député. Il est aussi poursuivi pour un message antisémite adressé à l’ambassade d’Israël et un message haineux envoyé à une organisation musulmane.