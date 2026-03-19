Deux Iraniens jugés à Londres pour avoir espionné la communauté juive

La justice britannique a inculpé deux ressortissants iraniens accusés d’avoir mené des activités de surveillance et de collecte d’informations au profit de l’Iran, visant des lieux et des personnes appartenant à la communauté juive à Londres. Leur procès doit s’ouvrir ce jeudi devant un tribunal de Westminster, au terme d’une enquête conduite par l’unité antiterroriste de la police métropolitaine.

Les deux hommes, âgés de 40 et 22 ans, sont poursuivis pour avoir adopté un comportement susceptible d’aider un service de renseignement étranger, en l’occurrence l’Iran, selon les autorités. Les faits reprochés se seraient déroulés entre juillet et août 2025 dans plusieurs zones de la capitale britannique. L’un des suspects possède la double nationalité iranienne et britannique, tandis que l’autre est citoyen iranien.

L’affaire s’inscrit dans une opération plus large qui avait conduit à l’arrestation de quatre individus il y a environ deux semaines. Deux d’entre eux ont finalement été relâchés sans poursuites, tandis que les deux suspects désormais inculpés devront répondre de leurs actes devant la justice.

Selon le parquet britannique, les charges retenues relèvent de la législation sur la sécurité nationale. Les autorités évoquent une tentative d’espionnage ciblant spécifiquement des institutions et des membres de la communauté juive, dans un contexte de vigilance accrue face aux ingérences étrangères sur le sol britannique.